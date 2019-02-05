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جنبلاط يدافع عن بند السجون في بيان الحكومة

أخبار العالم العربي

جنبلاط يدافع عن بند السجون في بيان الحكومة
Sputnik
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اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب السابق وليد جنبلاط، أنه ليس من المعيب أن يتضمن البيان الوزاري بندا يتعلق بضرورة تحسين السجون في لبنان.

وكتب جنبلاط على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أنه من غير المعيب أن يتضمن البيان الوزاري إشارة لتحسين السجون أو حتى بناء سجون جديدة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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