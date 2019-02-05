استاد زايد الرياضي يحتضن قداسا تاريخيا للبابا

استضاف استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي صباح اليوم الثلاثاء البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ليحيي فيه أول قداس بابوي في المنطقة.

وفور وصوله، تجول البابا في مدينة زايد الرياضية بسيارة مكشوفة، وهو يلوح بيديه للجماهير وسط هتافات وترحيب من المتواجدين.

Reuters AHMED JADALLAH

وقدم أكثر من 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم لحضور القداس حسب الإحصائيات الإماراتية.

Reuters AHMED JADALLAH

وتأتي إقامة القداس بعد زيارة أجراها البابا إلى كاتدرائية أبوظبي، ضمن فعاليات برنامج زيارته الرسمية إلى الإمارات، التي بدأها الأحد الماضي.

المصدر: وكالات إماراتية