واشنطن تدعو الدول لاستعادة الدواعش المحتجزين لدى "قسد"

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الدول إلى استعادة المئات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي محتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، لمحاكمتهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في بيان له إن "قوات سوريا الديمقراطية أظهرت التزامها الواضح باحتجاز أولائك الأشخاص بشكل آمن وإنساني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى لاستعادة ومحاكمة مواطنيها المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية".

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ولم يذكر بالادونو عدد عناصر "داعش" المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية"، بينما يعتقد مسؤولون أمريكيون بأن عددهم نحو 850 شخصا.

ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل اجتماعا لعدد من حلفائها في التحالف الدولي لمناقشة محاربة "داعش".

المصدر: رويترز