نصر الله: حزب الله لن يستفيد من أموال وزارة الصحة اللبنانية

تعهد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصره الله، بعدم الاستفادة من أموال وزارة الصحة في حكومة لبنان الجديدة، مؤكدا أن عليها التركيز على مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام.

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الاثنين: "على الحكومة الجديدة معالجة الملفات الحياتية والمعيشية والبيئية للناس"، لافتا إلى أن المؤشر الحقيقي للجدية في الحكومة هو مدى مكافحة الفساد وهدر المال، وأضاف: "كلنا نقول إننا نريد أن نكافح الفساد والمهم الفعل والممارسة".

وأردف: "حصل جدل حول وزارة الصحة في الداخل بالإضافة إلى حصول ضغط أمريكي، ونقلت إلينا كلمات متفاوتة في هذا المجال، وأنا أوضح أن الوزير أيا كانت الجهة التي تسميه هو وزير لكل لبنان وكذلك ستكون وزارة الصحة".

وذكر نصر الله أن وزير الصحة الجديد، جميل جبق، ليس عضوا في "حزب الله" رغم أنه يعتبر مقربا منه، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ليست لحزبه أو لطائفة وإنما لكل لبنان واللبنانيين بمعزل عن أي خصومات واختلافات وهذا واجب الوزير".

وتابع نصر الله: "خلال المفاوضات تحدثنا عن إمكانية أن يكون وزير الصحة غير حزبي وهذا ما كانت عليه الأمور لأن وزير الصحة اليوم ليس ضمن التشكيلات الحزبية لحزب الله وهنا نحن قدمنا مصلحة البلد على أي شيء آخر"... "أثير كلام حول وزارة الصحة واستخدام إمكاناتها، بالنسبة لحزب الله نؤكد أن مال الدولة هو للدولة وللشعب اللبناني ولا يجوز التصرف بالمال خارج دائرة القانون بالإضافة إلى الموانع الأخلاقية والشرعية لذلك".

واستطرد نصر الله بالقول: "أي مال عام يجب أن يصرف في موارد محددة ولا يجوز لأي أحد أن يتصرف خارج الضوابط القانونية والأخلاقية والشرعية وهذه ضمانة ذاتية في حزب الله وأيضا يمكن إجراء التفتيش فيها ونحن يهمنا أن نقدم تجربة شفافة في هذا المجال.. ويمكن أن نساعد من أموالنا لإنجاح ودعم مشاريع وزارة الصحة".

واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أنه يجب أن يكون من أولويات وزارة الصحة "ملف الاستشفاء للبنانيين وتخفيض كلفة الدواء على الدولة والمواطن وتسهيل وصول الدواء إلى الناس".

وطالبت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية الجديدة الأسبوع الماضي بضمان عدم ذهاب موارد الحكومة لدعم "حزب الله" بعد حصوله على ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة من ضمنها وزارة الصحة.

المصدر: المنار + وكالات