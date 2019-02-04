 
مباشر

أمير قطر يعزي في وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر

أخبار العالم العربي

أمير قطر يعزي في وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/leyd

قالت صحيفة "الرأي" الكويتية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام خلال زيارته الرسمية إلى الكويت، بتقديم واجب العزاء في الإعلامي الكويتي أحمد المسفر.

وعرضت الصحيفة صورا وفيديو للأمير تميم أثناء وصوله إلى مقبرة الصليبيخات شمالي الكويت، حيث ووري المسفر التراب.

وتوفي المسفر في مستشفى الصباح، بسبب حادث سير مروع منذ أيام أدخل على إثره العناية المركزة، وظل في غيبوبة عدة أيام قبل أن يفارق الحياة.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية بريطانية تكشف دورا أمريكيا ضد إيران في حرب الخليج الأولى