أمير قطر يعزي في وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر

قالت صحيفة "الرأي" الكويتية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام خلال زيارته الرسمية إلى الكويت، بتقديم واجب العزاء في الإعلامي الكويتي أحمد المسفر.

وعرضت الصحيفة صورا وفيديو للأمير تميم أثناء وصوله إلى مقبرة الصليبيخات شمالي الكويت، حيث ووري المسفر التراب.

وتوفي المسفر في مستشفى الصباح، بسبب حادث سير مروع منذ أيام أدخل على إثره العناية المركزة، وظل في غيبوبة عدة أيام قبل أن يفارق الحياة.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصوله إلى مقبرة الصليبيخات لتقديم واجب العزاء في الإعلامي أحمد المسفرhttps://t.co/KXM4xWMHlUpic.twitter.com/3qx3hs4QO4 — الراي (@AlraiMediaGroup) 4 февраля 2019 г.