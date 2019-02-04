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الأمن العراقي: القضاء على تاجر مخدرات كبير

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي: القضاء على تاجر مخدرات كبير
Globallookpress
(صورة أرشيفية)
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أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل تاجر مخدرات "كبير" خلال عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة التابعة لمحافظة الأنبار، وفقا لموقع قناة "السومرية".

وقال المصدر إن "قوة أمنية عراقية نفذت، اليوم، عملية إنزال جوي في صحراء الرطبة، غربي محافظة الأنبار، لاعتقال تاجر مخدرات كبير".

وأوضح المصدر، أن "العملية أسفرت عن مقتل التاجر"، مضيفا أن جثته نقلت إلى دائرة الطب العدلي في قضاء الرطبة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المصدر: السومرية

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