الخزعلي: القوات العراقية قادرة على إخراج الأمريكيين بـ"ليلة ظلماء"

اعتبر الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أنه بإمكان الأجهزة العسكرية العراقية إخراج القوات الأمريكية في "ليلة ظلماء"، وأن تصريحات ترامب تكشف حقيقة مشروع واشنطن في العراق.

وقال الخزعلي إن "لدى العراق برلمان يستطيع أن يتخذ القرار المناسب بشأن التواجد الأمريكي في العراق"، مبينا أن "لدى العراق أيضا مؤسسات عسكرية من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الإرهاب، ويستطيع أن يخرج القوات الأمريكية من العراق سواء كان عددها 5 أو 7 أو حتى لو كانت 9 آلاف جندي بليلة ظلماء".

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وأضاف: "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تكشف حقيقة أن المشروع الأمريكي في العراق يستهدف دول الجوار"، لافتا إلى أن "البعض كان يقول بأن التواجد الأمريكي هو لمساعدة العراق".

وشدد الخزعلي على أن الدستور العراقي "يمنع استهداف دول الجوار"، وأن "على ترامب أن يعلم بأن العراق دولة قوية عسكريا واجتماعيا وسياسيا، وأنه هو من يفرض قراره".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع شهر فبراير الجاري، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة إيران".

المصدر: وكالات