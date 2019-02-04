هل يلقى البحريني حكيم في تايلاند معاملة رهف السعودية؟

بعد أن انتهت قضية السعودية رهف القنون بامتناع تايلاند عن ترحيلها إلى وطنها ومساعدتها للوصول إلى كندا، بدأ حقوقيون بمطالبة بانكوك بمساعدة خليجي آخر وهو لاعب كرة قدم بحريني.

وانعقدت في بانكوك اليوم الاثنين جلسة في إحدى المحاكم الجنائية للنظر في قضية لاعب كرة القدم البحريني الأصل المقيم كلاجئ في أستراليا حكيم علي العريبي.

وألقت السلطات القبض على العريبي في بانكوك في نوفمبر بموجب إخطار أصدرته الشرطة الدولية (الإنتربول) بناء على طلب من المنامة. وكان اللاعب فر من البحرين عام 2014 ومُنح حق اللجوء في أستراليا في وقت لاحق.

Australians are angry because of the humiliating treatment of Hakeem AlAraibi. Would they consider Thailand as touristic attraction anymore??!! Thailand should be aware of the harm it is causing its investments in Australia. #SaveHakeempic.twitter.com/qTbW6NMDQL — Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) February 4, 2019

ويواجه العريبي حكما غيابيا بالسجن لعشرة أعوام أصدرته محكمة بحرينية في يناير 2018، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة في البحرين، علما أن العريبي أكد أنه كان يشارك في مباراة مذاعة تلفزيونيا في الوقت المفترض لحصول الاعتداء.

ووافقت السلطات التايلاندية الأسبوع الماضي على درس طلب قدمته البحرين لتسليم اللاعب، وأحيلت القضية على محكمة جنائية في بانكوك.

وناشد العريبي المحكمة التي مثل أمامها اليوم بإطلاق سراحه، قائلا "أرجوكم لا ترسلوني إلى البحرين"، فيما قضت المحكمة ببقائه قيد الاعتقال لشهرين إضافيين ريثما يتم درس طلب تسليمه.

وأشار العريبي، الذي كان مكبّل اليدين لدى نزوله من الشاحنة التي أقلته إلى المحكمة، إلى أنه مهدد لا سيما لانتقاده الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أحد أفراد العائلة الحاكمة ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

Hakeem Al Araibi arrives at Thailand criminal court in Bangkok, Toface extradition proceedings, shackled and in prison uniform #SaveHakeem@abcnewspic.twitter.com/kaAnYLFF2S — Anne Barker (@AnneABarker) February 4, 2019

ومنحت المحكمة العريبي مهلة 60 يوما لتقديم دفاعه، وستعقد جلسة جديدة في أبريل ليتمكن من ذلك.

وحكيم العريبي البالغ 25 عاما، موقوف منذ 27 نوفمبر في تايلاند بعد وصوله إلى بانكوك لتمضية إجازة مع زوجته.

وناشدت زوجة العريبي رئيس وزراء تايلاند الأسبوع الماضي عدم ترحيله إلى بلاده قائلة، إنه يواجه خطر التعذيب هناك، وطالبت بإعادته إلى استراليا التي منحته حق اللجوء.

وأرسلت الزوجة خطابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان-أوتشا قالت فيه "سيعود ليواجه السجن والتعذيب وربما الموت. رجاء ساعد زوجي. لا أريد أن أفقده".

وأضافت الزوجة التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمها خوفا على سلامتها "أشعر بالرعب لأن القرار النهائي بترحيله سيتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقالت زوجة العريبي في خطابها إنها سافرت برفقة العريبي من أستراليا إلى تايلاند بعد قليل من زواجهما "لأننا كنا نعتقد أنها ستكون البلد الأمثل لقضاء شهر العسل" لكنهما وجدا نفسيهما في كابوس الاعتقال والاحتجاز.

ودعت برايوث لإبداء اهتمام بالفارين من التعذيب بشكل مماثل للاهتمام الذي أبدته حكومته مع الشابة السعودية رهف محمد القنون التي هربت من أسرتها إلى تايلاند ونقلت سريعا إلى كندا في وقت سابق من هذا الشهر حيث منحت حق اللجوء.

المصدر: أ ف ب + رويترز