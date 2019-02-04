نائب أردني يسجل رقما قياسيا في الغياب عن مجلس النواب!

صدر تقرير عن مجلس النواب الأردني وقف على وتيرة حضور وغياب النواب ومشاركتهم في المداخلات وأدائهم الرقابي والتشريعي، وبيّن أن النائب محمد نوح القضاة قد سجل رقما قياسيا في الغياب.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن التقرير أن القضاة قاطع 32 جلسة نيابية من أصل 38 توزعت على 60 يوم عمل خلال العام الثاني من شغله مقعده.

وأظهرت البيانات أن القضاة قدم خلال الجلسات التي حضرها مداخلتين فقط في عام كامل، وصنفها التقرير بـ"مداخلات كمية".

وسجل النائب عدنان الركيبات 28 غيابا ليشغل المرتبة الثانية بعد القضاة بعدد الغيابات، وتلاه النائب هيا المفلح بواقع 24 غيابا خلال العام الثاني.

وكان النائب إبراهيم أبو السيد الأقل غيابا بواقع غياب واحد، فيما سجل كل من النائب إبراهيم البدور وموسى هنطش وهدى العتوم غيابين لكل منهما.

المصدر: "عمون"