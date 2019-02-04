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السعودية: نتطلع إلى إبعاد القوات الخارجية عن سوريا

أخبار العالم العربي

السعودية: نتطلع إلى إبعاد القوات الخارجية عن سوريا
Reuters FAISAL AL NASSER
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بلاده تسعى إلى تحقيق حل في سوريا يشمل إبعاد القوات الأجنبية عنها، ويضمن استقلالها ووحدة أراضيها.

وقال الجبير، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم في بروكسل التي تستضيف مؤتمرا وزاريا للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري: "نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها".

وأضاف: "نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254".

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات

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