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دمشق: لن ينجح من يحاول فرض شروطه على سوريا للعودة للجامعة العربية

أخبار العالم العربي

دمشق: لن ينجح من يحاول فرض شروطه على سوريا للعودة للجامعة العربية
Reuters
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اعتبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن من يحاولون تجاهل سوريا، أو فرض الشروط عليها للعودة إلى الجامعة العربية لن ينجح، داعيا الأمم المتحدة لمقاطعة مؤتمر بروكسل للمانحين.

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وورد عن المقداد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السورية على "فيسبوك" أن ما يهم سوريا هو موقعها في المنطقة ومشاركتها في كل ما يتعلق بالقضايا المصيرية للأمة العربية، وأن سوريا لا يمكن أن تخضع للابتزاز في ما يتعلق بقضاياها الداخلية وقضاياها العادلة.

ولفت المقداد إلى أن "قانون قيصر" الأمريكي ضد سوريا (قانون عقوبات فرضه الكونغرس على سوريا في نوفمبر 2016)، لا يمكن مواجهته إلا باستمرار الصمود، مؤكدا أن هدف هذا القانون خنق البلد اقتصاديا وسياسيا لخدمة إسرائيل.

وعن مؤتمر المانحين في بروكسل، أكد المقداد رفض بلاده مؤتمرات كهذه، لأنها تسعى لفرض المزيد من القيود على أي مساعدة يمكن أن تقدم لسوريا.

وطالب المقداد الأمم المتحدة بألا تحضر مؤتمر بروكسل، لأن هدفه الأساسي فرض الشروط السياسية على بلاده.

المصدر: وكالات 

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