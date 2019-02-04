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البشير يعلن عن إجراءات جديدة تفيد صغار الكسبة والمنتجين

أخبار العالم العربي

البشير يعلن عن إجراءات جديدة تفيد صغار الكسبة والمنتجين
Reuters
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أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن تبني حزمة إجراءات منها إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن التمويل الأصغر واسترداد أراض مخصصة لمستثمرين كبار لم يستغلوها لتوزيعها على المنتجين الصغار.

 

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وانتقد الرئيس السوداني في لقاء بمدينة الأبيض شمال السودان نظام المرابحة الذي يتبعه النظام المصرفي في السودان، ووصفه بالأسوأ مقارنة بالنظام الربوي، وشدد على ضرورة تقليص المرابحة إلى 5%‏ بدلا عن 12٪‏ المعمول بها.

وكشف البشير عن التوجه لإنشاء شركات حكومية تعمل على شراء الإنتاج من المنتجين وتسويقه داخليا وخارجيا لضمان عدم توقف دورة الإنتاج ليصار إلى تحويلها لاحقا إلى شركات مساهمه عامة.

ويشهد السودان سلسلة من المظاهرات وحملات الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، نظرا لتردي الوضع المعيشي وتدهور الاقتصاد.

المصدر: RT

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