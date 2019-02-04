العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام

أعلن الديوان الملكي الأردني، أن العاهل الأردني عبد الله الثاني، صادق اليوم الاثنين على قانون العفو العام في البلاد.

وقال الديوان الملكي إن الملك أصدر إرادة سامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019 #الأردنpic.twitter.com/f9aTH8Aou6 — RHC (@RHCJO) ٤ فبراير ٢٠١٩

وكان مجلس النواب الأردني، قد أقر في 21 يناير الماضي، مشروع قانون العفو العام في المملكة، ليشمل جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني، العقوبات والجرائم الإلكترونية.

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني، الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، ومخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلا عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب و ج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15- 20) من القانون.

كما أقر المجلس عدم شمول العفو لجرائم السرقة الجنائية والسلب وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم التزوير "الجنائي"، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

المصدر: وسائل إعلام أردنية