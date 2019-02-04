مقتل رئيس عمليات شركة مملوكة لحكومة دبي في الصومال

أفادت مصادر في الحكومة الصومالية، اليوم بمقتل رئيس عمليات شركة موانئ "بي.آند.أو" التابعة لحكومة دبي، في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الصومال.

وقال يوسف محمد، حاكم منطقة باري في بلاد بنط، إن "رجلين اثنين متنكرين في هيئة صيادين، أطلقا النار على بول أنتوني فورموزا لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح وأصاباه بعدة طلقات في الرأس".

وأشار محمد إلى أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين بالرصاص في الموقع واحتجزت الآخر، موضحا أن فورموزا نُقل سريعا إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج بعد إصابته، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.

وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم، معللة فعلتها بأن فورموزا كان موجودا في الأراضي الصومالية بصورة غير مشروعة.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لـ"الشباب"، عبد العزيز أبو مصعب: "نفذنا العملية.. حذرناه لكنه لم يستجب. كان في الصومال بصورة غير مشروعة".

المصدر: "رويترز"