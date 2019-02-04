 
مباشر

مقتل رئيس عمليات شركة مملوكة لحكومة دبي في الصومال

أخبار العالم العربي

مقتل رئيس عمليات شركة مملوكة لحكومة دبي في الصومال
AFP
مسلحون من حركة الشباب الصومالية- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/levb

أفادت مصادر في الحكومة الصومالية، اليوم بمقتل رئيس عمليات شركة موانئ "بي.آند.أو" التابعة لحكومة دبي، في إقليم بلاد بنط الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الصومال.

وقال يوسف محمد، حاكم منطقة باري في بلاد بنط، إن "رجلين اثنين متنكرين في هيئة صيادين، أطلقا النار على بول أنتوني فورموزا لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح وأصاباه بعدة طلقات في الرأس".

وأشار محمد إلى أن قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين بالرصاص في الموقع واحتجزت الآخر، موضحا أن فورموزا نُقل سريعا إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج بعد إصابته، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.

وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم، معللة فعلتها بأن فورموزا كان موجودا في الأراضي الصومالية بصورة غير مشروعة.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لـ"الشباب"، عبد العزيز أبو مصعب: "نفذنا العملية.. حذرناه لكنه لم يستجب. كان في الصومال بصورة غير مشروعة".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وثائق سرية بريطانية تكشف دورا أمريكيا ضد إيران في حرب الخليج الأولى