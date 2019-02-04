الحريري: من يقف في وجهي عليه أن يتنحى

علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على ردود الفعل، التي تلت عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، وتحدث عن البيان الحكومي الذي ينتظر أن تصدره الحكومة.

ونقل تلفزيون "المستقبل" المملوك للحريري، قوله خلال حفل تكريمي اليوم "يجب علينا أن نورث أولادنا بلدا جديدا، وإذا لم نفعل ذلك فلنذهب إلى المنزل".

وتابع الحريري: "علينا العمل وقد اتخذت القرار بالعمل ليلا نهارا"، موضحا أن "من يقف في وجهي عليه أن يتنحى وأنا سأكمل ولو اصطدمت مع أي كان".

الحريري يتحدث عن البيان الحكومي ويحذر بثلاث رسائل!

وقال الحريري في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "رئاسة مجلس الوزراء في ضوء المواقف والتعليقات حول عملية تشكيل الحكومة، لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وأدائها في معالجة الأزمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة".

وشدد على أهمية "إدراك كل من يعنيه الأمر، أن رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد".

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كما أشار الحريري إلى أن الحكومة "لا تحتاج إلى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص، ولن يكون من المجدي لأي كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق بإعداد البيان الوزاري، والإيحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الأوضاع".

وكان الحريري قد أعلن الخميس عن تشكيل الحكومة بعد تعثر استمر تسعة أشهر، وعقدت الحكومة السبت الماضي جلستها الأولى في قصر بعبدا، وأقرت تشكيل لجنة وزارية من عشرة وزراء لصياغة بيانها الوزاري.

المصدر: "المستقبل" + "تويتر"