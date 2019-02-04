مصدر لـRT: الحشد الشعبي يقصف داعش في سوريا

أكد مصدر أمني في حرس الحدود العراقي اليوم الاثنين، أن مدفعية قوات الحشد الشعبي قصفت مقار تنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر: "الحشد الشعبي يقصف منذ نهاية الأسبوع الماضي بمدفعيته الثقيلة مقار التنظيم المتواجد داخل الأراضي السورية، لكنه لم يدخل إلى العمق السوري بل كان القصف من الأراضي العراقية".

وأضاف: "لم يعرف حجم خسائر داعش بعد، لكن القصف المكثف حد من عمليات التسلل من الأراضي السورية إلى العراق".

المصدر: RT