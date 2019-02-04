 
مباشر

التحالف الدولي يوضح سبب ضربه نقطة سورية في دير الزور مؤخرا

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يوضح سبب ضربه نقطة سورية في دير الزور مؤخرا
Sputnik Mikhail Alaeddin
قوات من الجيش السوري في دير الزور (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/letc

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" العقيد شون ريان، أن قصف التحالف موقعا عسكريا في دير الزور شرقي سوريا السبت، كان "دفاعا عن النفس".

إقرأ المزيد
غارة للتحالف الدولي - سوريا أرشيف
تحالف واشنطن يستهدف موقعا للجيش السوري في البوكمال

وأشار ريان في رسالة إلكترونية نقلتها وسائل إعلام أمريكية أمس الأحد، إلى إن "القوات الشريكة لنا تعرضت لإطلاق نار" من الضفة الغربية لنهر الفرات و"مارست حقها الثابت في الدفاع عن الذات"، وأضاف أن الحادث قيد التحقيق حاليا، رافضا تقديم مزيد من التعليق.

وأفادت وكالة "سانا" السورية مساء السبت بأن التحالف الدولي استهدف بغارة جوية أحد مواقع الجيش في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع العراق، ما أدى إلى سقوط جريحين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا قال الجنرال لصدام ؟ الإجابة في رسالة إلى رغد