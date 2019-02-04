الشرطة العسكرية الروسية توسع نطاق عملها في محافظة حلب

أعلن فلاديمير ايفانوفسكي قائد الشرطة العسكرية الروسية، أن دوريات الشرطة الروسية مستمرة في شمال شرقي منبج بمحافظة حلب، وأنها وسعت نطاق نشاطها ليشمل بلدة تل رفعت هناك.

وقال: "نحن نعمل اليوم في تل رفعت، ومررنا عمليا عبر كل مراكز المراقبة ونقاط التفتيش والعبور. المهمة الرئيسية، حماية هذه المناطق ومراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار".

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وأشار إلى أن العسكريين الروس ينفذون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار، ويراقبون كيفية انتشار الجيش السوري في المنطقة، ويرافقون عمليات إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تنظيم دورياتها في شمال شرقي منبج، منذ الـ8 من يناير.

وفي نهاية ديسمبر الماضي وبطلب من السكان، سلمت وحدات الدفاع الذاتي الكردية المنطقة للجيش السوري، كما غادر المسلحون الأكراد المنطقة طواعية واتجهوا إلى شرقي الفرات.

المصدر: نوفوستي