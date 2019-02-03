وفاة فلسطيني إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة فلسطيني الأحد متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن "أحمد غازي عباس أبو جبل (البالغ من العمر 30 عاما) توفي متأثرا بجروح أصيب بها في 29 يناير في بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) برصاص الجيش الإسرائيلي في الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت قبل 42 أسبوعا".

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ومنذ مارس 2018 قتل 247 فلسطينيا برصاص إسرائيلي معظمهم عند حدود غزة، وآخرون بغارات إسرائيلية ردا على هجمات من قطاع غزة.

المصدر: أ ف ب