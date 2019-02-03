صورة حديثة للرئيس الموريتاني السابق تثير ضجة

أثارت صورة حديثة للرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ومعاوية الذي حكم موريتانيا لأكثر من 21 عاما، ويتفق أبناء وطنه على أنه الرئيس الأكثر اهتماما بمظهره، بدت عليه ملامح الكبر، وغزا الشيب رأسه، لكن ذلك مبررا نظرا لتقدمه في السن واقترابه من الثمانين.

تجدر الإشارة إلى أن صورة معاوية الجديدة التقطت داخل عيادة في العاصمة القطرية الدوحة، في منفاه الذي يعيش فيه منذ الإطاحة به بانقلاب عسكري عام 2005.

المصدر: RT