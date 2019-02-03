نائب وزير الخارجية الروسي يزور بغداد

توجه ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم إلى بغداد في زيارة عمل تستغرق يومين.

وتأتي زيارة بوغدانوف للعراق بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة نشاط إيران.

وزار وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في الـ30 من يناير الماضي، روسيا بعد تعيينه في هذا المنصب في أكتوبر 2018.

وعبر لافروف حينذاك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عن أمل موسكو بأن يكون الوجود العسكري الأمريكي في العراق مستوفيا لأهدافه المعلنة، وهي مكافحة الإرهاب ومساعدة الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار، وليس من أجل معالجة المهام الجيوسياسية الخاصة بالولايات المتحدة في هذه المنطقة"​​​.

المصدر: RT + وكالات