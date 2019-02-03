السودان: تأجيل توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام في إفريقيا الوسطى إلى الثلاثاء المقبل.

وجرت في الخرطوم أمس السبت مفاوضات بين وفدي حكومة إفريقيا الوسطى والحركات المسلحة، ناقشا خلالها القضايا المهمة والعالقة بين الجانبين.

#السودان#سونا| أفاد السفير بابكر الصديق محمد الأمين؛ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تعميم صحفي أنه تم تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام في أفريقيا الوسطى إلى يوم الثلاثاء الموافق ٥ فبراير؛ بحضور الرئيس تواديرا رئيس أفريقيا الوسطى. pic.twitter.com/fmmzzckGB4 — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) 3 февраля 2019 г.

من جهته، أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، "التوصل لاتفاق سلام اليوم لصالح شعب إفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 حركة مسلحة، وذلك بتعاون مثالي من الجانبين".

#Centrafrique: I am humbled to announce that with the exemplary cooperation I received from both the Government of the CAR(@GouvCF) and the 14 armed groups, we have secured a #peace agreement today in the interest of the people of #CAR. #AfricanInitiativepic.twitter.com/depHqmN8n5 — Amb. Smail Chergui (@AU_Chergui) 2 февраля 2019 г.

وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير، في اتصال هاتفي أجراه الجمعة الماضي، مع نظيره رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فاوستن أركانغ تواديرا، بسير المفاوضات والتقدم الذي تحقق.

وقال البشير إن "السودان يسعى مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز هذا التقدم وتكثيف الجهود إلى أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي لتحقيق السلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى".

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المصدر: سونا