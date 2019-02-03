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السودان: تأجيل توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى

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السودان: تأجيل توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى
twitter.com/AU_Chergui
جانب من المجتمعين في السودان خلال محادثات السلام في إفريقيا الوسطى
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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام في إفريقيا الوسطى إلى الثلاثاء المقبل.

وجرت في الخرطوم أمس السبت مفاوضات بين وفدي حكومة إفريقيا الوسطى والحركات المسلحة، ناقشا خلالها القضايا المهمة والعالقة بين الجانبين.

من جهته، أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، "التوصل لاتفاق سلام اليوم لصالح شعب إفريقيا الوسطى بين الحكومة و14 حركة مسلحة، وذلك بتعاون مثالي من الجانبين".

وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير، في اتصال هاتفي أجراه الجمعة الماضي، مع نظيره رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فاوستن أركانغ تواديرا، بسير المفاوضات والتقدم الذي تحقق.

وقال البشير إن "السودان يسعى مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز هذا التقدم وتكثيف الجهود إلى أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي لتحقيق السلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى".

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المصدر: سونا

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