بغداد ترد على ترامب: العراق لن يصبح منطلقا للاعتداء على بلدان الجوار

هدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الأحد، بأن البرلمان العراقي سينهي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ووجود المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق.

وقال الكعبي في بيان صحفي ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد الوجود الأمريكي في العراق وتبريره ذلك بمراقبة إيران: "ما قاله ترامب تجاوز صارخ وسافر للسيادة والإرادة الوطنية وانتهاك فاضح للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة".

وأضاف الكعبي: "مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد (دون إبلاغ بغداد مسبقا)، وخرج علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار" (إيران).

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لإنهاء الوجود الأمريكي وعدم السماح بجعل العراق منطلقا لشن عدوان أو مراقبة أي دولة".

وتابع الكعبي في بيانه الصحفي أن "مجلس النواب سيدرس خلال الفصل التشريعي المقبل تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فضلا عن إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية".

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المصدر: RT