انطلاق مناورات "تعاون 2" بين الجيشين الإماراتي والعماني

انطلقت الأحد فعاليات التمرين المشترك "تعاون 2"، في الإمارات وبمشاركة القوات المسلحة لسلطنة عمان، ويستمر لغاية الرابع عشر من فبراير المقبل.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الجيش العماني يشارك في التدريب ممثلا بقوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاء 23، مع القوات البرية الإماراتية ممثلة بالكتيبة 32 التابعة للواء زايد الأول.

بدء فعاليات تمرين / تعاون2/ بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة https://t.co/vRRr54gOE2 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) 3 февраля 2019 г.

ويتضمن التمرين الذي يستمر حتى 14 من فبراير المقبل، عددا من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقا لطبيعة الأراضي الصحراوية، إلى جانب القيام بالمهام والواجبات الميدانية التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة.

ويأتي إجراء التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش العماني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف مثل هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية وتنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية