السيسي: حريصون على تطبيق معايير الأمن النووي في محطة الضبعة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر .

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أشاد بجهود مانو لتفعيل الدور الهام للوكالة، لا سيما في إطار العمل لضمان سلمية استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



وأشار السيسي إلى مساعي مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة أهدافها التنموية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وشدد في ذات السياق على حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، معربا عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة للاستفادة من خبراتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر، بما يدعم عملية تشغيل وصيانة المحطة النووية.

من جهته أشاد أمانو بالدور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حد سواء، معربا عن اهتمامه بالتشاور والتنسيق مع مصر للترويج لجهود وأنشطة الوكالة في أفريقيا، خاصة في ظل الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري 2019.

المصدر: RT