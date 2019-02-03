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قطر تدعم "الخوذ البيضاء" بمليوني دولار

أخبار العالم العربي

قطر تدعم
AFP
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قدمت قطر مليوني دولار أمريكي لما يسمى بالدفاع المدني السوري المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، لتمويل "مشاريع إغاثية وتنموية" في المناطق المتضررة في سوريا والخاضعة لسيطرة المسلحين.

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وقال "صندوق قطر للتنمية" عبر حسابه في تويتر، اليوم الأحد، إنه دعم "الخوذ البيضاء بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في عمليات الإغاثة التي يقدمها للمتضررين من السوريين جراء التدمير والقصف، في سبيل إعادة الحياة والأمل في المناطق المتضررة".

ونشر الصندوق صورا لمدير "الخوذ" أثناء توقيعه على اتفاق الدعم المقدم مع أحد المسؤولين القطريين عبر الصندوق القطري المذكور.

يشار إلى أن موسكو ودمشق، تتهمان "الخوذ" بالتواطؤ مع الزمر الإرهابية في سوريا، وتمثيل مسرحيات "القصف السوري الكيميائي" على المدنيين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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