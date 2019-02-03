الإمارات تستذكر رحلة لمؤسسها إلى الفاتيكان بصورة عمرها 68 عاما

نشر حساب "مؤتمر الأخوة الإنسانية" المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، صورة نادرة لمؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال زيارة للفاتيكان عام 1951.

ويظهر في الصورة التي التقطت منذ حوالي 68 عاما، الشيخ زايد يتوسط الواقفين إلى جانبيه من اليمين واليسار بزيّه العربي الأصيل، أمام نافورة الفاتيكان في ساحة القديس بطرس وبجواره فارس فاتيكاني بلباسه المميز.

جدير الذكر أن الإمارات تستقبل اليوم بابا الفاتيكان فرنسيس في زيارة تاريخية، حيث يشارك في فعاليات مؤتمر "لقاء الأخوة الإنسانية" المنطلق في أبوظبي اليوم ليستمر لثلاثة أيام.

وتعد زيارة البابا كذلك، الأولى من نوعها للحبر الأعظم إلى شبه الجزيرة العربية.

المصدر: "إنستغرام"