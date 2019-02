الإمارات تستذكر رحلة لمؤسسها إلى الفاتيكان بصورة عمرها 68 عاما

View this post on Instagram

صور نادرة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" خلال زيارة له إلى الفاتيكان في عام 1951. وتعكس الزيارة حرص الشيخ زايد على ترسيخ قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة. ‏مصدر الصور: مجموعة عائلة فيكتور هاشم ‏⁧‫#لقاء_الأخوة_الإنسانية‬⁩ . . . Rare pictures of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan during a visit to the Vatican in 1951. This year, His Holiness Pope Francis’ visit to the UAE builds on the Late Sheikh Zayed's legacy of creating a society that believes in the values of tolerance, cohesion and inclusive dialogue. #HumanFraternityMeeting