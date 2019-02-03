الإمارات تستذكر رحلة لمؤسسها إلى الفاتيكان بصورة عمرها 68 عاما
نشر حساب "مؤتمر الأخوة الإنسانية" المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، صورة نادرة لمؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال زيارة للفاتيكان عام 1951.
ويظهر في الصورة التي التقطت منذ حوالي 68 عاما، الشيخ زايد يتوسط الواقفين إلى جانبيه من اليمين واليسار بزيّه العربي الأصيل، أمام نافورة الفاتيكان في ساحة القديس بطرس وبجواره فارس فاتيكاني بلباسه المميز.
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صور نادرة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" خلال زيارة له إلى الفاتيكان في عام 1951. وتعكس الزيارة حرص الشيخ زايد على ترسيخ قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة. مصدر الصور: مجموعة عائلة فيكتور هاشم #لقاء_الأخوة_الإنسانية . . . Rare pictures of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan during a visit to the Vatican in 1951. This year, His Holiness Pope Francis’ visit to the UAE builds on the Late Sheikh Zayed's legacy of creating a society that believes in the values of tolerance, cohesion and inclusive dialogue. #HumanFraternityMeeting
جدير الذكر أن الإمارات تستقبل اليوم بابا الفاتيكان فرنسيس في زيارة تاريخية، حيث يشارك في فعاليات مؤتمر "لقاء الأخوة الإنسانية" المنطلق في أبوظبي اليوم ليستمر لثلاثة أيام.
وتعد زيارة البابا كذلك، الأولى من نوعها للحبر الأعظم إلى شبه الجزيرة العربية.
المصدر: "إنستغرام"