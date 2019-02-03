الجنايات المصرية تحيل أوراق سفاح أسرته في كفر الشيخ لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ المصرية، أوراق طبيب قتل زوجته الطبيبة وأطفالهما الـ3، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه، وتحديد الأول من مارس للنطق بالحكم.

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يذكر أن الجاني، وهو الطبيب أحمد عبد الله، قد اعترف أمام هيئة المحكمة بجريمته قائلا: "أنا معترف بقتلهم لأسباب خاصة ومش عاوز دفاع، أنا اللي قتلتهم".

وسأله رئيس المحكمة بعد أن طلب إخراجه من القفص والاقتراب من منصة المحكمة قائلا، ما سبب قتلك لزوجتك؟ فأجاب: أسباب خاصة وأرفض وجود محام للدفاع عني، ليقاطعه القاضي... لكن وجود دفاع لك حق دستوري لك، شئت أم أبيت.

وكشفت تحقيقات النيابة المصرية تفاصيل الجريمة التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة، حيث قال الزوج إن العلاقة بينه وبين زوجته كانت مليئة بالخلافات والمشاكل وعدم الثقة والشك في سلوك الزوجة وتصرفاتها، فضلا عن إثارتها للمشاكل مع أهله.

وأكد أنه عثر على محادثة لزوجته مع شخص مجهول على "واتساب"، ومضمونها يؤكد أنها كانت على علاقة به.

وعندما واجهها، أخبرته بأنها كانت بالفعل على علاقة سابقة به قبل الزواج، وانقطعت بعد الزواج، وأن سبب المحادثة هو رغبتها في إنهاء مصلحة خاصة بها، مضيفا أن المحادثة كانت تدل على وجود علاقة عاطفية وجنسية بينهما، وبها عبارات لا تقال إلا بين عشيقين أو زوجين.

المصدر: وكالات