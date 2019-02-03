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"تمنيات" الجيش الإسرائيلي للحكومة اللبنانية الجديدة

أخبار العالم العربي

AFP JALAA MAREY
الحدود الإسرائيلية اللبنانبة
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أرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ترحيبه بولادة الحكومة الجديدة في لبنان، بجملة من التساؤلات التي لا تخلو من التهديد الضمني في ظل موقف بيروت تجاه نشاط حزب الله.

واعتبر أدرعي، أنه بعد أن أصبحت للبنان حكومة، وحزب الله جزء منها، لم يعد هناك "ذرائع للسكوت على انتهاكات وأفعال" هذا الحزب، متسائلا عن موقف الحكومة من "انتهاكات حزب الله لالتزامات لبنان الدولية وخاصة القرار 1701"، ناهيك عن أنفاقه الحدودية التي تشكل خطرا على استقرار لبنان، ومحاولاته نصب شبكات للصواريخ الدقيقة قرب مطار بيروت الدولي.

كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم منع حزب الله من "تحويل المستشفيات اللبنانية إلى دروع بشرية" والملاعب إلى "مخازن للأسلحة".

وألمح أدرعي إلى أن إسرائيل تأمل في أن تجد في البيان الوزاري المنتظر حول أهداف الحكومة، أجوبة على هذه الأسئلة.

المصدر: RT

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