"تمنيات" الجيش الإسرائيلي للحكومة اللبنانية الجديدة
أرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ترحيبه بولادة الحكومة الجديدة في لبنان، بجملة من التساؤلات التي لا تخلو من التهديد الضمني في ظل موقف بيروت تجاه نشاط حزب الله.
واعتبر أدرعي، أنه بعد أن أصبحت للبنان حكومة، وحزب الله جزء منها، لم يعد هناك "ذرائع للسكوت على انتهاكات وأفعال" هذا الحزب، متسائلا عن موقف الحكومة من "انتهاكات حزب الله لالتزامات لبنان الدولية وخاصة القرار 1701"، ناهيك عن أنفاقه الحدودية التي تشكل خطرا على استقرار لبنان، ومحاولاته نصب شبكات للصواريخ الدقيقة قرب مطار بيروت الدولي.
❓شو موقف الحكومة من انتهاكات #حزب_الله لالتزامات #لبنان الدولية خاصةً القرار 1701 في #جنوب_لبنان تحت أغطية مختلفة - #أخضر_بلا_حدود أو ونشطاء بيتجوّلوا وهني مسلحين ومتنكّرين؟— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 2 февраля 2019 г.
❓شو موقف الحكومة من محاولات #حزب_الله لإقامة شبكات لتحويل الصواريخ لدقيقة قرب مطار #الحريري في #بيروت؟ pic.twitter.com/WGtq95v6yS
كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم منع حزب الله من "تحويل المستشفيات اللبنانية إلى دروع بشرية" والملاعب إلى "مخازن للأسلحة".
❓شو موقف الحكومة من أنفاق #حزب_الله الّي بالإضافة لكونها خرق للقرار 1701 بشكّلوا خطر على إستقرار وأمن #لبنان؟— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 2 февраля 2019 г.
❓هل هناك اشتراط ل #وزير_الصحة إنّو ما يحوّل المستشفيات في #لبنان لدروع بشرية؟ وهلّ وضّحتم لوزير #الشباب_والرياضة إنو ممنوع يحوّل الملاعب لمخازن أسلحة مثل ملعب #العهد؟ pic.twitter.com/oR3Mpn8mAT
وألمح أدرعي إلى أن إسرائيل تأمل في أن تجد في البيان الوزاري المنتظر حول أهداف الحكومة، أجوبة على هذه الأسئلة.
المصدر: RT