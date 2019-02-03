"تمنيات" الجيش الإسرائيلي للحكومة اللبنانية الجديدة

أرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ترحيبه بولادة الحكومة الجديدة في لبنان، بجملة من التساؤلات التي لا تخلو من التهديد الضمني في ظل موقف بيروت تجاه نشاط حزب الله.

واعتبر أدرعي، أنه بعد أن أصبحت للبنان حكومة، وحزب الله جزء منها، لم يعد هناك "ذرائع للسكوت على انتهاكات وأفعال" هذا الحزب، متسائلا عن موقف الحكومة من "انتهاكات حزب الله لالتزامات لبنان الدولية وخاصة القرار 1701"، ناهيك عن أنفاقه الحدودية التي تشكل خطرا على استقرار لبنان، ومحاولاته نصب شبكات للصواريخ الدقيقة قرب مطار بيروت الدولي.

كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم منع حزب الله من "تحويل المستشفيات اللبنانية إلى دروع بشرية" والملاعب إلى "مخازن للأسلحة".

❓شو موقف الحكومة من أنفاق #حزب_الله الّي بالإضافة لكونها خرق للقرار 1701 بشكّلوا خطر على إستقرار وأمن #لبنان؟

❓هل هناك اشتراط ل #وزير_الصحة إنّو ما يحوّل المستشفيات في #لبنان لدروع بشرية؟ وهلّ وضّحتم لوزير #الشباب_والرياضة إنو ممنوع يحوّل الملاعب لمخازن أسلحة مثل ملعب #العهد؟ pic.twitter.com/oR3Mpn8mAT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 2 февраля 2019 г.

وألمح أدرعي إلى أن إسرائيل تأمل في أن تجد في البيان الوزاري المنتظر حول أهداف الحكومة، أجوبة على هذه الأسئلة.

المصدر: RT