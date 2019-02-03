بالفيديو.. ضربات محكمة من التحالف الدولي لـ"داعش" في صلاح الدين

نشر مركز الإعلام الأمني العراقي، مقطع فيديو يظهر ضربات جوية نفذها التحالف الدولي لعناصر "داعش" وأوكارهم في محافظة صلاح الدين العراقية.

وورد في بيان عن المركز: "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربات ناجحة في محافظة صلاح الدين".

"الضربات استهدفت عناصر إرهابية من "داعش" الإجرامي كانوا مختبئين في جبال مكحول وحمرين في المحافظة".

المصدر: RT