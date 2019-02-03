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مشادّة تتحول لعراك يعقبه "تحجيز" بين جهازي الجمارك والأمن في مطار الحريري

أخبار العالم العربي

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تناقلت وسائل إعلام لبنانية أنباء عن مشادّة تحولت إلى عراك بين عناصر في جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعناصر الجمارك في المطار المذكور.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن الإشكال حصل على خلفية إصرار عناصر من الجمارك على تفتيش حقيبة عبر جهاز "السكانر" عائدة لأحد المسافرين عبر صالة الشرف، وهو ما لاقى رفضا من عناصر الاستقصاء التابعين مباشرة لقائد جهاز أمن المطار.

ولفتت المصادر إلى أن المسافر صاحب الحقيبة يدعى هاشم. ح. وكان قادما عبر صالة الشرف بتوصية من قائد جهاز أمن المطار.

وعلى خلفية الإشكال أوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس العنصر الأمني التابع لجهاز أمن المطار الذي حاول تمرير الحقيبة دون تفتيشها، وأوقف أيضا رئيس فريق التفتيش التابع للجمارك الذي منع تمرير الحقيبة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها اشتباكات بين عناصر أمن المطار والجمارك في مطار الحريري وعلى مرأى المسافرين.

المصدر: وكالات 

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