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تحالف واشنطن يستهدف موقعا للجيش السوري في البوكمال

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تحالف واشنطن يستهدف موقعا للجيش السوري في البوكمال
Globallookpress Morukc Umnaber/dpa
غارة للتحالف الدولي - سوريا أرشيف
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أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري بأن تحالف واشنطن الدولي استهدف بغارة جوية أحد مواقع الجيش في منطقة السكرية غربي البوكمال على الحدود مع العراق، ما أدى إلى سقوط جريحين.

وقال المصدر: "أقدم طيران التحالف الأمريكي على تنفيذ ضربة جوية ضد مربض مدفعية تابع لقواتنا العاملة في منطقة السكرية غرب البوكمال".

وأضاف أن الضربة نفذت في تمام "الساعة 11:30 الليلة الماضية وتسببت بجرح جنديين وتدمير مدفع".

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن مجموعات إرهابية من تنظيم "داعش" قامت بالتزامن مع ضربة التحالف بالهجوم من محور بلدة الباغوز على نقاط عسكرية في المنطقة، وأن وحدات الجيش تعاملت معها وأوقعت أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب.

المصدر: "سانا"

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