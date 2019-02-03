التحالف الدولي يستهدف موقعا للجيش السوري في البوكمال

أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري بأن التحالف الدولي استهدف بغارة أحد مواقع الجيش في منطقة السكرية غرب البوكمال، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وقال المصدر: "أقدم طيران التحالف الأمريكي على تنفيذ ضربة جوية ضد مربض مدفعية تابع لقواتنا العاملة في منطقة السكرية غرب البوكمال"، منوهل بأن الضربة نفذت في تمام "الساعة 11:30 من مساء أمس السبت وتسبب بجرح جنديين وتدمير المدفع".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "سانا" السورية أن مجموعات إرهابية من تنظيم "داعش" قامت بالتزامن مع ضربة التحالف بشن هجوم من محور بلدة الباغوز على نقاط عسكرية في المنطقة، موضحة أن وحدات الجيش تعاملت معها وأوقعت أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب.

المصدر: "سانا"