الإنتربول العربي يصدر مذكرة توقيف بحق مستشار ياسر عرفات

أصدرت الشرطة العربية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب (الإنتربول العربي)، مذكرة إلقاء قبض على المطلوبين محمد رشيد "خالد سلام"، وعلى المتهم وليد النجاب.

وأشارت الشرطة العربية إلى أن مذكرة إلقاء القبض على المتهمين محمد رشيد ووليد النجاب عممتا على المطارات والمعابر في الدول العربية.

وقد صدرت بحق محمد رشيد الذي شغل منذ عام 1994، منصب مستشار اقتصادي للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أحكام بالسجن والغرامة، بتهم الفساد والكسب غير المشروع وغسيل الأموال.

المصدر: وفا