رئيس وزراء السودان: مطالب المحتجين "مشروعة" والتغيير فقط بالانتخابات

وصف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بأنها "صوت محترم" له "مطالب مشروعة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن السبيل الوحيد للتغيير هو الانتخابات.

وقال موسى للصحفيين في الخرطوم، إن "الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، هي صوت محترم يجب أن يسمع وهي تحرك شبابي محترم وهي مطالب مشروعة".

وأضاف: "لكننا في الحكومة نؤكد بأن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، والحكومة على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديا انفتاحه لدعوة "كل العالم لمراقبتها".

وأكد موسى، أن حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات "من زاوية مغلوب ومنتصر".

وتجتاح السودان احتجاجات ملتهبة اندلعت في ديسمبر الماضي، عقب قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى تظاهرات في كافة أرجاء البلاد ضد الرئيس البشير.

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ويقول محللون، إن "حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان تشكل أكبر تحد للبشير منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل ثلاثة عقود".

ويطالب المحتجون باستقالة البشير، في المقابل يصر الرئيس السوداني على رفض مطلب الاستقالة ودعا إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

المصدر: أ ف ب