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الأمن السعودي يلقي القبض على حامل السلاح داخل المدرسة

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الأمن السعودي يلقي القبض على حامل السلاح داخل المدرسة
Reuters Fahad Shadeed
قوات الشرطة السعودية - أرشيف
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ألقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج السعودية، القبض على شاب ظهر في فيديو يحمل سلاحا رشاشا داخل إحدى مدارس المحافظة، عقب تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

‏‫وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بأنه "بالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطالب يحمل سلاحا رشاشا داخل إحدى المدارس، باشرت أجهزتنا الأمنية مهامها، وأسفرت البحث والتحري عن تحديد هوية المعني والقبض عليه".

وأشار المسؤول الأمني، إلى أن "المتهم مواطن سعودي (يبلغ من العمر 17 عاما)، وهو طالب في المرحلة الثانوية في مركز ليلى بمحافظة الأفلاج، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية".

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وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطعا مصورا ظهر فيه شخص يحمل سلاحا ناريا من نوع كلاشنكوف داخل مبنى مدرسي.

وكشف "تعليم الأفلاج"، أن مدير التعليم وجه بفتح تحقيق في الحادث بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

المصدر: سبق

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