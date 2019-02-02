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قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في منبج السورية

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قتيل وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في منبج السورية
hawarnews.com
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قتل مدني وأصيب 5 آخرون بانفجار عبوة ناسفة تحت حافلة صغيرة على الطريق الواصل بين مدينة منبج وقرية حاج عابدين في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "سانا"، عن مصادر محلية، أن السيارة المستهدفة كانت تقل معلمين، مضيفة أن التفجير أدى إلى مقتل سائق السيارة وإصابة 5 معلمين كانوا يستقلونها.

فيما أشار حساب "منبج الإخبارية" على "تويتر" إلى أن الحافلة تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وصاحبها مسؤول التربية والتعليم في منبج ويدعى سهيل والي.

وهذا التفجير جاء ضمن سلسلة هجمات ضربت المدينة في الفترة الأخيرة، بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف عسكريين أمريكيين وسط منبج في الـ16 من ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 4 منهم، حسب البنتاغون.

المصدر: سانا + twitter.com/newsmanbij

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