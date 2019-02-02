السعودية.. وفاة معتمر وإصابة 6 باصطدام حافلة بجمال

لقي مواطن أردني مصرعه، وأصيب 6 آخرون، مساء الجمعة، إثر اصطدام حافلة تقل معتمرين أردنيين على طريق في مدينة تبوك السعودية.

وقال مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزارة تتابع من خلال قنصليتها في جدة الحادث الذي نتج عنه وفاة معتمر أردني وإصابة 6 آخرين.

جمال سائبة تصطدم بحافلة معتمرين أردنيين.. حالة وفاة وإصابة العشرات في تبوك https://t.co/HMdQtkqb4Dpic.twitter.com/EHnwzvdNkR — اخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) ١ فبراير ٢٠١٩

فيما أشار الناطق الإعلامي باسم دائرة الحج والعمرة الأردنية يوسف القضاة، إلى أن "ثلاثة من المصابين غادروا المستشفى، فيما لا يزال أحدهم في حالة حرجة".

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جمال سائبه تتسبب بحادث لحافلة معتمرين أردنيين عند محافظة تيماء بمنطقة تبوك نتج عنه مقتل شخص وإصابة العشرات من الركاب #تبوك#السعوديهpic.twitter.com/iHS05vVOUp — أخبار حصرية (@hassriyat) ١ فبراير ٢٠١٩

وكان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة عبد الله أحمد أبو زيد، قد قال إن الهيئة تلقت بلاغا باصطدام حافلة ركاب بجمال سائبة على طريق المدينة كوبري الضبية، ما بين وادي ستارة وقديد.

وأشار المتحدث إلى أن 6 فرق إسعاف من الهئية، توجهت إلى موقع الحادث بعد ورود البلاغ، موضحا أن جميع المصابين نقلوا إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع.

المصدر: وكالات