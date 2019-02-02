بالفيديو ... لحظة هجوم بقنبلة على قناة لبنانية

ألقى مجهولون قنبلة يدوية على مبنى قناة "الجديد" اللبنانية فجر السبت واقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي التفاصيل أقدم مجهولون على متن سيارة مرت بسرعة من أمام المبنى على رمي القنبلة قبل أن يكملوا طريقهم إلى جهة مجهولة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن القنبلة يدوية دفاعية وليست قنبلة صوتية.

وفي السياق أشار مسؤول شؤون الموظفين في قناة "الجديد" إبراهيم الحلبي إلى أن مجموعة من الشبان نظموا وقفة مساء الجمعة أمام مبنى الجديد اعتراضا على حلقة برنامج "قدح وجم" وقد غادروا المكان.

المصدر: تلفزيون الجديد+ وكالات