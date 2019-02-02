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الصورة التذكارية الأولى لحكومة لبنان الوليدة

أخبار العالم العربي

الصورة التذكارية الأولى لحكومة لبنان الوليدة
JOSEPH EID / AFP
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التقطت الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم صورة تذكارية هي الأولى لها قبيل بدء الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا.

ويظهر في الصورة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومته سعد الحريري، بالإضافة إلى رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، وبقية الوزراء الجدد.

DALATI AND NOHRA / AFP
الحكومة اللبنانية الجديدة

وكان الحريري قد أعلن الخميس عن تشكيل الحكومة بعد تعثر استمر تسعة أشهر، حيث ضمّت ثلاثين وزيرا منهم أربع نساء لأول مرة في تاريخ لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء

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