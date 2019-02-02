الحكومة اللبنانية تعقد أولى جلساتها وتضع مسودة البيان الوزاري

عقدت الحكومة اللبنانية اليوم جلستها الأولى في ظل ظروف صعبة تتطلب قرارات صعبة.

وأكّد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن هناك قرارات صعبة في مجالات مختلفة يجب اتخاذها، وأضاف أنه "وضعت مسودة للبيان الوزاري وأعتقد أن يوم الثلاثاء على أبعد تقدير ننتهي منه، وفقرة المقاومة ستكون كما وردت في البيان السابق".

ولفت الحريري إلى أنه "أصبح لدينا قانون يحمي من يشي بالفساد ونحن بصدد إقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أما موضوع وزارة الصحة الذي تكلم عنه الأميركيون في أكثر من محطة، لا يشكل إحراجا وهو يندرج في إطار الكلام الذي يرددونه دائما والوزراء هم لكل لبنان وهذا ما قاله وزير الصحة جميل جبق".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ RT إن الحكومة الجديدة هدفها إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وإذا لم تتمكن من إنقاذ الوضع فإننا ذاهبون إلى كارثة.

وأضاف الوزير: "نحن بأمس الحاجة إلى إصلاحات ومحاربة الفساد".

وحول عمل الحكومة قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الظروف لا تسمح بإضاعة الوقت، أمامنا تحديات كثيرة وعلينا مواجهتها متحدين.

المصدر: RT +وكالات