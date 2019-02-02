نائب لبناني سابق: وزير الصحة ليس أول طبيب يصبح وزيرا

أشار النائب اللبناني السابق فارس سعيد إلى أن تسلم وزير الصحة الجديد منصبه جاء كونه عمل طبيبا لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وكتب سعيد على حسابه في "تويتر"، أنه "في تاريخ الوزارات المتعاقبة أكثر من طبيب أصبح وزيرا لأنه عاين أو كان طبيبا خاصا لزعيم سياسي".

في تاريخ الوزارات المتعاقبة

اكثر من طبيب اصبح وزيراً لانه عاين او كان طبيباً خاصاً لزعيم سياسي

وصل الدور الى وزير الصحّة الحالي

يترددّ انّه طبيب امين عام حزب الله — Fares Souaid (@FaresSouaid) 1 февраля 2019 г.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن الخميس عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد تسعة أشهر من التعثر في صياغتها، ومنح حقيبة الصحة لجميل جبق الطبيب السابق لحسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن جبق ليس لديه صفة تنظيمية في حزب الله، لكنه كان الطبيب الخاص لزعيم الحزب لفترة معينة قبل 2006.

من جهته أكد جبق​ في تصريح صحفي نقله موقع "النشرة" اللبناني، أنه "لا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي وأنه غير حزبي، وطبيب ويعمل في الشأن العام"، محددا أهدافه الأولى التي سيعمل عليها في الوزارة بـ"تأمين الاستشفاء لكل المواطنين من دون استثناء وتحسين أوضاع ​المستشفيات الحكومية وتوفير الدواء للأمراض المستعصية".

المصدر: وكالات