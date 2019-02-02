الجيش المصري يكشف الحصيلة النهائية لعمليته العسكرية غربي البلاد

أعلن الجيش المصري أن العملية العسكرية التي نفذتها قواته بالتعاون مع الشرطة في الظهير الصحراوي غربي البلاد أمس الجمعة، أسفرت عن تصفية 8 إرهابيين.

وأكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر والمواد التموينية.

وكانت مصادر أمنية كشفت في وقت سابق لـRT عن مقتل 9 إرهابيين واعتقال اثنين في العملية التي نفذتها قوات الأمن المصرية شرقي منطقة بني مزار في الجبل الغربي شمالي محافظة المنيا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت السلطات المصرية تصفية 64 إرهابيا ومقتل 7 عسكريين في عملية عسكرية للجيش والشرطة في سيناء ودلتا النيل.

وفي التاسع من فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في أرجاء البلاد وخصوصا سيناء حيث ينشط في شمالها الفرع المصري من تنظيم "داعش" تحت مسمى "ولاية سيناء" المسؤول عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية على قوات الأمن والمدنيين.

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية تتمكن من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوى غرب البلاد . pic.twitter.com/t9AF7t3EAm — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٢ فبراير ٢٠١٩

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري