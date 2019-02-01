أيمن عودة رئيسا لقائمة الجبهة الديمقراطية في انتخابات الكنيست

أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة انتخاب أيمن عودة رئيسا للقائمة التي ستخوض الانتخابات المقبلة في الكنيست، قائلة إن اختياره جاء بالإجماع عقب انسحاب منافسيه.

من جهته، قال النائب أيمن عودة، بعد انتخابه مباشرة: "شعبنا يواجه أخطر تحديين منذ النكبة، تحدي صفقة القرن وتحدي قانون القومية، وحيالهما نحتاج إلى مد شعبي وعمل حزبي منظم مرتبط بالجمهور".

ودعا عودة خلال خطابه الذي ألقاه أمام المؤتمرين في شفاعمرو، إلى خوض انتخابات الكنيست سوية ضمن القائمة المشتركة مخاطبا أعضاء الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير.

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وحلت عايدة توما سليمان في المكان الثاني بالتزكية، كما انتخب عوفر كسيف في المكان الثالث بعد أن حصل على 60 بالمائة من الأصوات، وجاء رابعا يوسف جبارين.

وشارك في المؤتمر نحو ألف مندوب عن الجبهة والحزب الشيوعي من جميع أنحاء البلاد الذين سينتخبون المرشحين لشغل المقاعد الستة في القائمة.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي