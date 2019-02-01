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الشرطة السودانية تفرق مئات المحتجين بالغاز المسيل للدموع

أخبار العالم العربي

الشرطة السودانية تفرق مئات المحتجين بالغاز المسيل للدموع
Reuters
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أفاد شهود عيان بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في مدينة أم درمان، في أحدث جولة من المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر.

وبدأت الاحتجاجات في المدينة الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، عقب صلاة الجمعة، وهتف المتظاهرون "تسقط بس"، وهو الشعار الرئيسي للدعوة إلى إسقاط البشير.

وذكر شهود العيان أن المحتجين هتفوا أيضا "حرية.. سلام.. عدالة" و"الثورة خيار الشعب"، واستخدمت قوات الأمن في بعض الأحيان الذخيرة الحية لتفريق المحتجين.

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وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 45 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع. وتقول الحكومة إن عدد القتلى بلغ 30 بينهم اثنان من أفراد الأمن.

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ويحتج المتظاهرون بشكل شبه يومي منذ 19 ديسمبر الماضي على الأوضاع الاقتصادية المتردية ويدعون إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

المصدر: رويترز

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