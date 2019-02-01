تونس.. اشتباكات بين الأمن وأولياء التلاميذ بعد تعطيل الدراسة

احتج في تونس المئات من أولياء أمور التلاميذ بسبب تعطل الدروس في المدارس نتيجة الأزمة الراهنة بين نقابة المعلمين من جهة ووزير التربية حاتم بن سالم من جهة أخرى.

ونفذ أولياء الأمور، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في العاصمة تونس، ورفعوا شعار "أولياء غاضبون"، ثم توجهوا إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث وقعت اشتباكات بينهم وبين أعوان الأمن الذين حاولوا منعهم من الوصول إلى المقر.

واتّهم وزير التربية التونسي حاتم بن سالم، كاتب النقابة بتعطيل المفاوضات، مؤكدا على أن "الحكومة وافقت على 7 مطالب من 9 مطالب طلبها اليعقوبي".

وندد الوزير "بسلوك اليعقوبي وعدد من المعلمين الذين خلعوا نوافذ مكتبه واقتحموا مقر وزارة التربية".

وتُطالب نقابة المعلمين بمضاعفة عدد من المنح المخصصة لأعضائها، إضافة إلى تقليص سن التقاعد إلى حدود 55 عامًا.

في غضون ذلك، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، أنه ليس هناك أي بوادر للاتفاق مع الحكومة بخصوص أزمة التعليم الثانوي.

وأضاف اليعقوبي في تدوينة صباح اليوم الجمعة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "ما سرب أو قيل إنه تسريبات ليس إلا جس للنبض ومرفوض". كما دعا الأساتذة إلى الاستعداد إلى يوم الغضب المقرر تنفيذه يوم 6 فبراير الجاري.

وجرت أمس الخميس جلسة بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من الجانب النقابي، ووزراء التربية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية والكاتب العام للحكومة من الجانب الحكومي.

المصدر: وكالات