بارزاني: الأجواء بين أربيل وبغداد إيجابية

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، أن الأجواء إيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال بارزاني: "هناك أجواء إيجابية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ويوجد تفاهم مشترك مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ونرى أن هذه الأجواء سيكون لها تأثير كبير في القضاء على تنظيم داعش، لأن التنظيم الإرهابي يحاول استغلال الأزمات بين بغداد وأربيل".

وشدد بارزاني على ضرورة تبنّي "خطوات جدية لتبديد المخاوف من عودة تنظيم داعش، لأن استمرار تحركات عناصر التنظيم في المناطق المختلف عليها وبعض المحافظات العراقية، سيكون له مخاوف جدية على أمن العراق".

المصدر: RT