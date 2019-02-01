 
مباشر
عاجل
هيئة رصد الزلازل المكسيكية: زلزال بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر يضرب جنوب المكسيك

موغيريني تعلن عن مؤتمر ثالث حول سوريا بين 12 و14 مارس

أخبار العالم العربي

موغيريني تعلن عن مؤتمر ثالث حول سوريا بين 12 و14 مارس
AFP KIRILL KUDRYAVTSEV
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lehn

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا حول مستقبل سوريا في الفترة بين 12 و14 مارس المقبل في بروكسل.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "سأغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على أننا سننظم مؤتمر بروكسل الثالث حول مستقبل سوريا والمنطقة في الفترة بين 12 و14 من مارس في بروكسل".

إقرأ المزيد
لافروف وبيدرسن يشددان على ضرورة مباشرة اللجنة الدستورية السورية عملها في أسرع وقت

وأضافت: "أريد أن أقول إننا تبادلنا الآراء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (غير بيدرسن) حول كيفية الاستفادة من هذا المؤتمر على صعيد المساعدات الإنسانية، ودعم التحول السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا الاتجاه".

وأقرت موغيريني بحقيقة أن المندوبين في الاجتماع الوزاري اليوم لم يطرحوا المسألة السورية على طاولة البحث، مؤكدة أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحث سوريا "منتصف فبراير، خلال أسبوعين".

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..قطر تفوز بكأس آسيا في الإمارات.. ما سر نجاح العنابي؟