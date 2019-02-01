موغيريني تعلن عن مؤتمر ثالث حول سوريا بين 12 و14 مارس

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا حول مستقبل سوريا في الفترة بين 12 و14 مارس المقبل في بروكسل.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "سأغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على أننا سننظم مؤتمر بروكسل الثالث حول مستقبل سوريا والمنطقة في الفترة بين 12 و14 من مارس في بروكسل".

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وأضافت: "أريد أن أقول إننا تبادلنا الآراء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (غير بيدرسن) حول كيفية الاستفادة من هذا المؤتمر على صعيد المساعدات الإنسانية، ودعم التحول السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا الاتجاه".

وأقرت موغيريني بحقيقة أن المندوبين في الاجتماع الوزاري اليوم لم يطرحوا المسألة السورية على طاولة البحث، مؤكدة أن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحث سوريا "منتصف فبراير، خلال أسبوعين".

المصدر: "إنترفاكس"