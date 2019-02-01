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حاكم دبي يعلن ولادة أغنية من أشعاره بصوت كاظم الساهر

أخبار العالم العربي

حاكم دبي يعلن ولادة أغنية من أشعاره بصوت كاظم الساهر
كاظم الساهر
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نشر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد على صفحته في موقع "تويتر" أغنية جديدة من أشعاره للفنان العراقي كاظم الساهر.

وعلق حاكم دبي اليوم الجمعة على فيديو أغنية القيصر الجديدة التي تحمل عنوان "حدثيني"، قائلا: "إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة ... ولكلماتنا معنى .. ولإنجازاتنا جمالا".

وأعادت صفحة الفنان العراقي على موقع "فيسبوك" نشر تغريدة محمد بن راشد بعد فترة وجيزة معلنة عن المولود الجديد لأسطورة الغناء العربي.

المصدر: RT

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