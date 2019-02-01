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فنانو لبنان يغردون بعد الولادة العسيرة لحكومة بلادهم

أخبار العالم العربي

فنانو لبنان يغردون بعد الولادة العسيرة لحكومة بلادهم
RT
نيشان، نوال الزغبي، إليسا، راغب علامة
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بعد انتظار دام 9 أشهر، علق العديد من الفنانين اللبنانيين على الولادة العسيرة لحكومة بلادهم، معربين عن سعادتهم.

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تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

وغرد راغب علامة على "تويتر" وكتب: "وأخيراً ركبت الحكومة على أمل أن تكون حكومة لمطالب الشعب وليس لمواجهته. ليس لدي مطلب من الحكومة، لأنني لست متفائلا بها، فهي تضم الوجوه نفسها، الوجوه التي حملتنا العبء المادي للدين العام الذي فاق الـ 100 مليار دولار، والتي وافقت على الفساد ووظّفت أشخاصاً غير أكفاء، وكبّدت المواطن أعباء، وأحدثت بطالة بنسبة 40 في المئة لدى شريحة الشباب في لبنان. الوجوه التي لم تسعَ لإيجاد الحلول لمستقبل شبابنا وأولادنا المظلم".

وتابع: "بسببهم أصبحت المياه مسرطنة والهواء ملوثا، هم أنفسهم أحدثوا كل تلك المصائب والبلايا. كنت آمل بتشكيل حكومة تكنوقراطية غير حزبية، تخشى محاسبة الشعب لها إن أخفقت، ولكن للأسف وراء كل وزير في حكومتنا زعيم، ووزراؤنا لا يخافون أحدا، حتى إنهم لا يخافون الله".

بدورها قالت نوال الزغبي: "إن شاء الله تكون هذه الحكومة وجها حلوا على كل اللبنانيين".

أما إليسا، فعلقت: "مبروك الحكومة الجديدة. نطرنا كتير وصار الوقت للشغل الفعلي لكل الناس. بالتوفيق لرئيس الحكومة ولكل الوزراء".

وغرد الإعلامي نيشان: "ريا الحفار الحسن: أم دانا، راما، وزين. زوجها: الدكتور جناح الحسن. مجازة في إدارة الأعمال من ال AUB. حائزة شهادة ماجستير MBA من الـ George Washington. سابقا: وزيرة للمال.اليوم: وزيرة الداخلية والبلديات".

كما غردت داليدا خليل: "مبروك للبنان ولادة حكومة الوحدة الوطنية على أمل التكاتف لبناء البلد مع أولاد البلد الواحد".

وقال نعيم حلاوة: "أهم شي لما تجي هالحكومة لتشوف النور ما يكون في تقنين".

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزرائه سعد الحريري أمس الخميس على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت أربع وزيرات بينهن وزيرة للداخلية والبلديات.

المصدر: RT

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